Che bisogna fare per affrontare il Rennes?

"Il Rennes è una squadra forte in campo aperto e a livello fisico. Ha gente veloce davanti e il capocannoniere come Lepaul. Stanno facendo un buon campionato, sono sesti ma a un punto dalla prima e quindi hanno entusiasmo e per noi diventa una prova di maturità Dovremo essere bravi a determinare le cose con il nostro atteggiamento".