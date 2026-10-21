Juventus-Rennes, Spalletti: "La squadra è con me. Giochiamo con Kolo Muani e Woltemade"
Dopo la netta sconfitta in campionato contro la Lazio, la Juventus prova a ripartire in Europa League. All'Allianz Stadium arriva il Rennes: "Nell'ultima riunione ho lasciato parlare molto i ragazzi, hanno mostrato onesta e serietà nel capire quello che bisogna fare". Anche Kolo Muani, in conferenza con l'allenatore, ha confermato: "Negli spogliatoi c'è stato un confronto come in una famiglia"
Finisce la conferenza stampa di Luciano Spalletti
Che bisogna fare per affrontare il Rennes?
"Il Rennes è una squadra forte in campo aperto e a livello fisico. Ha gente veloce davanti e il capocannoniere come Lepaul. Stanno facendo un buon campionato, sono sesti ma a un punto dalla prima e quindi hanno entusiasmo e per noi diventa una prova di maturità Dovremo essere bravi a determinare le cose con il nostro atteggiamento".
Fabregas ieri ha detto che non ci sono più crisi nel calcio di oggi perchè ormai si gioca ogni tre giorni. Come si fa a ripartire?
"Le componenti importanti sono quelle del dialogo e del metodo, ossia dell'allenamento. Ho fatto parlare tutti e sono rimasto zitto, mi ha fatto piacere sentire quello che avevano da dire. Significa che per me è più facile proseguire il lavoro che devo"
Domani Kolo Muani e Woltemade potranno giocare subito insieme?
"Domani partono titolari tutti e due"
Ha ancora la percezione di avere la squadra dalla sua parte?
Spalletti: "Sì, i ragazzi sono dentro i discorsi che si fanno. Nell'ultima riunione li ho fatti parlare molto per avere più informazioni possibili per aiutarli a non ridurre il loro livello durante le partite. Ho avuto conferma dell'onestà e della serietà del loro pensieri, si sono mostrati disponibili a mostrare più cose e a inserire più variabili nella partita"
Come mai la sua squadra passa sempre in svantaggio?
Spalletti: "Non c'è una ragione specifica. Ogni partita ha la sua storia e si deve essere in grado di reagire alle situazioni diverse che ogni volta l'avversario propone. Bisogna stare dentro le conseguenze delle proposte avversarie, sapere quando pressare o quando aspettare. Dobbiamo essere più netti quando prendiamo una scelta"
Finisce la conferenza stampa di Kolo Muani
Ora sarà Spalletti a rispondere alle domande
Preferisci giocare con Woltemade? In allenamento insistete più sulla tattica o avete dei margini di libertà?
Kolo Muani: "Io mi trovo benissimo con qualsiasi compagno. In allenamento proviamo le cose che ci dice il mister, ma sappiamo che poi sta a noi metterle in pratica e abbiamo anche la possibilità di prenderci delle responsabilità"
Sei di Nantes, per te domani è una partita speciale? Punti a tornare in Nazionale?
Kolo Muani: "Forse speciale è esagerato, di sicuro una partita diversa. Il Rennes verrà qui per provare a vincere, noi abbiamo vinto le prime due partite e proveremo a farlo anche nella terza. Certo, facendo bene qui spero anche di tornare in Nazionale"
Pensi di essere già al 100% della condizione fisica?
Kolo Muani: "Sapevamo non sarebbe stata un'annata facile giocando ogni tre giorni. Dobbiamo essere bravi noi a gestirci e a farci trovare pronti per sostenere questi ritmi e tutte queste partite"
Spalletti in carriera ha valorizzato molti attaccanti. Cosa ti dice in merito? Ti fa capire di poter diventare un attaccante di livello?
Kolo Muani: "In questo mondo è importante sentire la fiducia del proprio allenatore. Il mister mi dà consigli preziosi e mi stimola ad andare sempre oltre i miei limiti"
Spesso si dice che questa squadra manca di personalità. Non siete stufi di sentirvelo dire?
Kolo Muani: "Non credo che ci manchi la personalità. Siamo un buon gruppo, unito, che vuole continuare a lavorare duro. Ci sono molti giocatori nuovi, compreso me, che si devono integrare. Lo stiamo facendo"
Vi siete confrontati negli spogliatoi dopo le parole di Bremer?
Kolo Muani: "Il capitano ha parlato dopo la partita. C'era un po' di tensione, ma ne abbiamo discusso in maniera costruttiva dentro lo spogliatoio. Siamo noi sul campo a dimostrare quello che sappiamo fare. Ne abbiamo parlato nel modo giusto come una famiglia che affronta i suoi problemi"
Sta per iniziare la conferenza stampa
Kolo Muani risponderà per primo alle domande , successivamente toccherà a Spalletti
Con Spalletti ci sarà Kolo Muani
L'attaccante francese parteciperà alla conferenza con l'allenatore
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Buongiorno a tutti. Giornata di vigilia per la Juventus, impegnata domani, giovedì 22 ottobre, nella terza giornata di Europa League contro il Rennes. Si gioca alle 18.45 all'Allianz Stadium, in diretta ovviamente su Sky Sport. Tra poco la conferenza stampa di Luciano Spalletti