Il sindaco di Bournemouth Roberto Rocca a Sky: "Tifo Milan ma questa sera..." VIDEOvideo
Bournemouth-Milan sarà una partita speciale per tanti motivi ma per una persona lo sarà ancora di più. Stiamo parlando di Roberto Rocca, sindaco della città inglese, nato a Milano e tifoso milanista ma questa sera dovrà scegliere per quali colori rossoneri fare il tifo. "Bournemouth mi ha accolto, tiferò soprattutto per loro ma nel mio cuore ci sarà sempre la mia parte milanista", ha raccontato a Sky Sport. Il match di Europa League è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Italiano, milanese, milanista e oggi anche sindaco di Bournemouth. Roberto Rocca, primo cittadino della città inglese che questa sera ospiterà il Milan in Europa League, sta per vivere una serata storica nella quale anche il destino ha fatto sicuramente la sua parte. D'altronde, quante volte può capitare di essere nominato sindaco pochi mesi prima che la squadra di una città di poco meno di 200mila abitanti si qualifichi per la prima volta in Europa e che il sorteggio ti metta di fronte proprio il Milan? Ai più fortunati, forse, una volta sola. Lo sa bene Roberto Rocca che a Sky Sport ha ribadito: "È decisamente un giorno storico e un'opportunità unica nella vita. È un insieme di combinazioni che capitano una volta sola". Ma allora, per quali rossoneri farà il tifo nella sfida in programma giovedì 22 ottobre alle 21, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW?
Leggi anche
Dove vedere Bournemouth-Milan
Per quali rossoneri tifare?
Come dicevamo, Rocca è nato e cresciuto a Milano e il Milan lo ha accompagnato fino al trasferimento in Inghilterra nel 2013: "La mia passione nasce quando vivevo a Milano, tanti anni fa. Sono andato tante volte a San Siro a vedere le partite".
Adesso, però, Bournemouth è diventata la sua seconda casa. Anzi, la prima: "Bournemouth adesso è la mia città. Mi ha accolto, mi ha dato molte opportunità, compresa quella di diventarne sindaco. Quindi tiferò soprattutto per il Bournemouth ma nel mio cuore ovviamente ci sarà sempre la mia parte milanista". E allora quale sarebbe il risultato ideale per un sindaco che porta dentro entrambe le squadre? "Spero che vinca il migliore, che sia una bella partita e soprattutto una bella serata. Se ci fossero anche un po' di gol da entrambe le parti sarebbe bello".
Dalla politica milanese a Mayor di Bournemouth
Dietro questa coincidenza calcistica c'è anche una storia personale molto curiosa. Infatti, la politica è entrata nella vita di Rocca quando abitava a Milano. "Sono stato consigliere municipale per quattordici anni, quindi la passione era già nata in Italia".
Dopo il trasferimento nel Regno Unito, è ripartito il percorso: "Nel 2019 sono stato eletto consigliere. Poi sono stato rieletto a maggio e il consiglio ha deciso di nominarmi sindaco". Un percorso che lo ha portato, tredici anni dopo l'arrivo a Bournemouth, a rappresentare ufficialmente la città che lo ha accolto. Una città che sta vivendo il sogno europeo per la prima volta e che questa sera avrà un tifoso in più.