Bournemouth-Milan sarà una partita speciale per tanti motivi ma per una persona lo sarà ancora di più. Stiamo parlando di Roberto Rocca, sindaco della città inglese, nato a Milano e tifoso milanista ma questa sera dovrà scegliere per quali colori rossoneri fare il tifo. "Bournemouth mi ha accolto, tiferò soprattutto per loro ma nel mio cuore ci sarà sempre la mia parte milanista", ha raccontato a Sky Sport. Il match di Europa League è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW LE PROBABILI FORMAZIONI

Italiano, milanese, milanista e oggi anche sindaco di Bournemouth. Roberto Rocca, primo cittadino della città inglese che questa sera ospiterà il Milan in Europa League, sta per vivere una serata storica nella quale anche il destino ha fatto sicuramente la sua parte. D'altronde, quante volte può capitare di essere nominato sindaco pochi mesi prima che la squadra di una città di poco meno di 200mila abitanti si qualifichi per la prima volta in Europa e che il sorteggio ti metta di fronte proprio il Milan? Ai più fortunati, forse, una volta sola. Lo sa bene Roberto Rocca che a Sky Sport ha ribadito: "È decisamente un giorno storico e un'opportunità unica nella vita. È un insieme di combinazioni che capitano una volta sola". Ma allora, per quali rossoneri farà il tifo nella sfida in programma giovedì 22 ottobre alle 21, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW? Leggi anche Dove vedere Bournemouth-Milan

Per quali rossoneri tifare? Come dicevamo, Rocca è nato e cresciuto a Milano e il Milan lo ha accompagnato fino al trasferimento in Inghilterra nel 2013: "La mia passione nasce quando vivevo a Milano, tanti anni fa. Sono andato tante volte a San Siro a vedere le partite". Adesso, però, Bournemouth è diventata la sua seconda casa. Anzi, la prima: "Bournemouth adesso è la mia città. Mi ha accolto, mi ha dato molte opportunità, compresa quella di diventarne sindaco. Quindi tiferò soprattutto per il Bournemouth ma nel mio cuore ovviamente ci sarà sempre la mia parte milanista". E allora quale sarebbe il risultato ideale per un sindaco che porta dentro entrambe le squadre? "Spero che vinca il migliore, che sia una bella partita e soprattutto una bella serata. Se ci fossero anche un po' di gol da entrambe le parti sarebbe bello".

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