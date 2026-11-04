Weston McKennie non ci sarà nella trasferta di Europa League della Juventus sul campo dell'Az Alkmaar. Il centrocampista aveva accusato un affaticamento nell'ultimo match contro il Napoli che lo aveva costretto a uscire all'intervallo e col rischio di saltare anche la partita di giovedì in Olanda. Nell'allenamento di oggi, mercoledì 4 novembre, lo statunitense si è prima allenato in gruppo nella seduta cominciata alle 11.30, svolgendo poi la seconda parte del lavoro singolarmente (insieme a Cabal, acciaccato ma convocato) e tornando con la squadra per il torello finale. Evidentemente l'allenatore Spalletti non ha voluto rischiare e ha scelto di non farlo partire per la gara di coppa, escluso insieme agli altri 7 infortunati. Nella prossima giornata di Serie A - l'ultima prima della sosta - i bianconeri saranno impegnati in casa della Fiorentina domenica 8 novembre alle 20:45.