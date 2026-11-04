Nella lista dei convocati per la partita ad Alkmaar contro l'Az (diretta giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW) non c'è Weston McKennie, fermato da un affaticamento muscolare. Sono presenti, invece, quattro giovani ed Ekhator che ha preso il posto di Locatelli in lista Uefa
Weston McKennie non ci sarà nella trasferta di Europa League della Juventus sul campo dell'Az Alkmaar. Il centrocampista aveva accusato un affaticamento nell'ultimo match contro il Napoli che lo aveva costretto a uscire all'intervallo e col rischio di saltare anche la partita di giovedì in Olanda. Nell'allenamento di oggi, mercoledì 4 novembre, lo statunitense si è prima allenato in gruppo nella seduta cominciata alle 11.30, svolgendo poi la seconda parte del lavoro singolarmente (insieme a Cabal, acciaccato ma convocato) e tornando con la squadra per il torello finale. Evidentemente l'allenatore Spalletti non ha voluto rischiare e ha scelto di non farlo partire per la gara di coppa, escluso insieme agli altri 7 infortunati. Nella prossima giornata di Serie A - l'ultima prima della sosta - i bianconeri saranno impegnati in casa della Fiorentina domenica 8 novembre alle 20:45.
Convocati: ci sono Ekhator e 4 giovani
Nell'elenco dei convocati c'è, invece, Jeff Ekhator (tornato, almeno in panchina, nell'ultima di campionato) che ha preso il posto nella lista Uefa di Locatelli, out ancora per diversi mesi dopo l'operazione al menisco esterno del ginocchio destro. Vediamo se ci sarà posto per lui contro l'Az o per uno dei quattro giovani aggregati alla prima squadra di Spalletti: Owusu, Pagnucco, Elimoghale e Merola.