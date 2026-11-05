L'allenatore della Juve commenta il successo di Alkmaar contro l'AZ al termine di una gara intensa: "Abbiamo avuto atteggiamento e mentalità e abbiamo fatto una grande partita andandoli a prendere nella loro metà campo. Poi ovvio che si rischia un po' ma sono contento di tutti i miei giocatori anche di quelli che sono rimasti in panchina" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

È molto soddisfatto Luciano Spalletti per la vittoria di Alkmaar e soprattutto della prestazione della squadra capace di essere aggressiva nel primo tempo e poi in grado di saper anche soffrire quando l'AZ ha provato a spingere per rimontare: "Sono soddisfattissimo perché abbiamo fatto una partita seria contro una squadra fortissima - dice - Bisogna dire questo perché sennò torno a parlare del NEC che ha 7 punti e che si era detto che fosse una squadra scarsa, quindi c'è da rivedere qualcosa nel dare il giusto valore anche agli altri. Quando si vince è perché gli altri sono deboli, e invece stasera abbiamo vinto una grande partita giocando un grande calcio, po' quando ti abbassi un attimo lo si vede in Europa gli altri attaccano, ma bisogna battersi sempre con grande forza".

"Abbiamo rischiato, dovevamo fare il terzo gol" Eppure l'allenatore bianconero avrebbe voluto qualcosina in più: "Ci siamo messi lì, non uscivamo e poi abbiamo subito gol, se durava ancora 5' non si portava a casa - spiega ancora - Per come l'abbiamo condotta andava fatto il terzo gol. Ma oggi siamo venuti qui con autorità, con forza, con qualità e anche con il coraggio, non c'è il merito di uno solo. Kolo se riesce a trovare qualche scarico in più trova tanto spazio per fargli male. Solo nell'ultimo pezzetto di gara ci siamo abbassati un po', chi è entrato poteva fare più male a loro perché hanno le qualità per farlo, gente come Boga e Ekhator potevano ripartire meglio, ci siamo abbassati un po' troppo e siamo rimasti un po' a metà strada". Anche Koopmeiners ha giocato molto bene: "Non voglio fare delle differenze perché c'è anche chi ha fatto un lavoro sporco e lo ha fatto bene come Lucumì o come Kalulu, sono tutti segnali molto positivi, ma ciò che conta è essere andati nella loro metà campo uomo contro uomo, poi è chiaro che si rischia un po'". Ed ancora: "Quante volte abbiamo detto che il portiere deve solo parare e invece deve sapere giocare con i piedi perché ti annulla tutte le pressioni che fai".