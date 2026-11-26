È successo nel corso della partita di Europa League tra il Besiktas di Vincenzo Italiano e l'Hapoel Be'er Sheva, che si stava giocando in Georgia, in campo neutro per via delle tensioni politiche e internazionali, essendo i due club uno turco e l'altro israeliano. Dopo una prima rissa in campo, ne è scattata una molto più intensa sugli spalti, con lancio di seggiolini, un tifoso portato via in barella e la sospensione al 26'. Dopo mezz'ora la gara è ripartita

VIDEO: CAOS SUGLI SPALTI - LA RISSA IN CAMPO