Scontri in Besiktas-Be'er Sheva: volano seggiolini, partita sospesa per 30'
È successo nel corso della partita di Europa League tra il Besiktas di Vincenzo Italiano e l'Hapoel Be'er Sheva, che si stava giocando in Georgia, in campo neutro per via delle tensioni politiche e internazionali, essendo i due club uno turco e l'altro israeliano. Dopo una prima rissa in campo, ne è scattata una molto più intensa sugli spalti, con lancio di seggiolini, un tifoso portato via in barella e la sospensione al 26'. Dopo mezz'ora la gara è ripartita
VIDEO: CAOS SUGLI SPALTI - LA RISSA IN CAMPO
- È il minuto numero 21 quando iniziano le tensioni anche se qui - è bene specificarlo - sono legate solo a questioni di campo
- Una spallata all'allenatore avversario: inizia tutto così. La palla rotola fuori verso la panchina del Be'er Sheva: Ozcan del Besiktas va per prenderla e dà una piccola spallata allenatore avversario Kozuk.
- A quel punto scatta la rissa "di campo" che coinvolge più o meno tutti
- Il tutto si placa con due cartellini gialli estratti dall'arbitro del match, il danese Krogh: uno per Ozcan, l'altro per Malede.
- Passano pochi minuti e questa volta l'arbitro è costretto a fermare la partita per qualcosa di ben più grave: piovono seggiolini, rissa e momenti concitati allo stadio.
- Il match era stato spostato da Istanbul in campo neutro (Georgia) per via delle tensioni politiche e internazionali, essendo i due club uno turco e l'altro israeliano.
- Secondo i media turchi (BirGün), le tensioni sono scoppiate dopo che i tifosi bianconeri del Besiktas hanno esposto bandiere palestinesi sugli spalti (e, secondo alcune ricostruzioni, anche uno striscione con scritto "Resist the occupation – Freedom for Palestine").
- La traduzione dal turco all'italiano della frase "isgale isyan filistine özgürlük" è "Rivolta contro l'occupazione, libertà per la Palestina".
- Il regolamento Uefa "vieta l'esposizione di simboli o messaggi di natura politica negli stadi e ritiene i club oggettivamente responsabili del comportamento dei propri sostenitori", motivo per cui il Besiktas allenato da Vincenzo Italiano rischia sanzioni (dalla multa fino alla chiusura parziale dei settori o al divieto di trasferta).
- Preoccupazioni anche per un tifoso, portato via in barella.
- Qui il numero 10 e capitano del Besiktas Kokcu che prova a calmare i suoi tifosi.
- Poi l'arrivo della polizia sugli spalti
- L'arbitro ha mandato le squadre negli spogliatoi circa al 26' del match. Dopo circa tranta minuti le squadre sono tornare in campo e il match è ripartito