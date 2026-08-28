Europa League 2026-2027, le formazioni tipo di tutte le 36 squadre
Terminate le qualificazioni, l'Europa League 2026/27 si prepara a iniziare. Oggi alle 13 ci sarà infatti il sorteggio della fase campionato (diretta su Sky Sport 24, tutti gli aggiornamenti live su skysport.it), un appuntamento imperdibile, soprattutto per i tifosi di Milan e Juventus. Saranno queste, infatti, le squadre italiane a partecipare, che potrebbero sfidare formazioni di assoluto livello. Ecco tutte le probabili formazioni delle squadre di Europa League
EUROPA LEAGUE: LE QUALIFICATE - LE FASCE
- Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Luciano Spalletti
- Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Moreira; Ramos. All. Ruben Amorim
- Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Flekken; Vazquez, Quansah, Tapsoba, Gutierrez; Palacios, Garcia; Maza, Tillman, Moreira; Schick. All. Carles Martínez Novell
- Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Araujo, Lenglet, Dahl; Palhinha, Barreiro; Rafa, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Marco Silva
- Lione (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner Vinicius; Tessmann, Morton; Nuamah, Tolisso, Fofana; Openda. All. Paulo Fonseca
- Az Alkmaar (4-2-3-1): De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, Chavez Garcia; Kwakman, P. Koopmeiners; Weslley Patati, Smit, Daal; Meerdink. All: Lee-Roy Echteld
- Olympiacos (4-2-3-1): Ortega; Rodinei, Carmo, Pirola, Onyemaechi; Garcia, Hezze; Fourtounis, Sa, Martins; El Kaabi. All. José Luis Mendilibar
- Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Sarr, Gomez; Soler, Gorrotxategi; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea; Oskarsson. All. Pellegrino Matarazzo
- Marsiglia (4-2-3-1): De Lange; Weah, Balerdi, Kondogbia, Emerson; Hojbjerg, Q. Timber; Harit, Gomez, Paixao; Gouiri. All. Bruno Genesio
- Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; O. Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu; A. Nagy, Corbu; Dele, Zachariassen, O'Dowda; Joseph. All. Balazs Borbely
- Viktoria Plzen (4-2-3-1): Wiegele; Memic, Dweh, Krcik, Doski; Hrosovsky, Cerv; Souare, Ladra, Kabongo; Adu. All. Radoslav Kovac
- Union Saint-Gilloise (3-4-2-1): Chambaere; Mac Allister, Havenaar, Sylla; Patris, Van De Perre, Schoofs, Guilherme Smith; Florucz, Olaru; Fuseini. All. David Hubert
- Dinamo Zagabria (4-3-3): Nevistic; Valincic, McKenna, Dominguez, Perez Vinlof; Kacavenda, Misic, Zajc; Lisica, Beljo, Orsic. All. Mario Kovacevic
- Salisburgo (4-2-3-1): Zawieschitzky; Veratschnig, Boma, Zabransky, Schmid; Mazurek, Barry; Redzic, Vertessen, Baidoo; Tabakovic. All. Danny Rohl
- Celtic (4-2-3-1): Sinisalo; Donovan, Carter-Vickers, Trusty, Tierney; McGregor, Baur; Duran, Nygren, Yang; Hogh. All. Martin O'Neill
- Sparta Praga (4-2-3-1): Surovcik; Suchomel, Guddal, Zeleny, Rynes; Macek, Irving; Mercado, Karabec, Alcocer; Brunes. All. Brian Priske
- Rennes (4-3-3): Samba; Frankowski, Cresswell, Ait Boudlal, Nagida; Szymanski, Rongier, Thomasson; Tamari, Lepaul, Soumaré. All. Franck Haise
- Anderlecht (4-3-3): Coosemans; Maamar, Biancone, Petrot, Augustinsson; Ambros, Kana, Llansana; Cvetkovi, Sikan, Antman. All. Vitor Bruno
- Sturm Graz (4-4-2): Khudiakov; Malic, Mitchell, Petrovic, Soglo; Hodl, Gorenc Stankovic, Weinhandl, Seidl; Wlodarczyk, Jatta. All. Fabio Ingolitsch
- Lech Poznan (4-2-3-1): Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul; Kozubal, Murawski; Walemark, Rodriguez, Palma; Sayyadmanesh. All. Niels Frederiksen
- Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Disasi, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Khalaili; Pino, Nketiah; Mateta. All. Pierre Sage
- Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Juanlu Sanchez, Antonio Silva, Diakité, Truffert; Cook, Scott; Rayan, Kroupi, Kluivert; Evanilson. All. Marco Rose
- Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Meunier, Mukiele, Ballard, Mandava; Xhaka, Sadiki; Adingra, Le Fee, Angulo; Brobbey. All. Regis Le Bris
- Celje (4-2-3-1): Leban; Sirvys, Hrka, Tutyskinas, Koutris; Daniel, Zabukovnik; Avdyli, Seslar, Kvesic; Kucys. All. Vitor Campelos
- Celta Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Lago, Marcos Alonso; Carreira, Roman, Febas, Galan; El Abdellaoui, Jutgla/Iago Aspas, Alvarez. All. Claudio Giraldez
- Jagiellonia (4-3-3): Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Montoia; Romanczuk, Klynge, Imaz; Agbonifo, Prelec, Szmyt. All. Adrian Siemieniec
- Omonia Nicosia (4-4-2): Fabiano; Duverne, Coulibaly, Panagiotou, Belkovec; Ewandro, Andreou, Maric, Montnor; Diony, Tankovic. All. Henning Berg
- Hoffenheim (4-2-3-1): Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Rots; Avdullahu, Burger; Kramaric, Hlozek, Wimmer; F.Asllani. All. Christian Ilzer
- Besiktas (4-2-3-1): Nubel; Murillo, Agbadou, Djalò, Ouattara; Ndidi, Kokçu; Cerny, Trossard, Poku; Vlahovic. All. Vincenzo Italiano
- Torreense (4-3-3): Adriel; Volnei, Mutombo, Mohamed, Vazquez; Costinha, Jatta, Alfaro; Zohi, Baradji, Jean. All. Luís Tralhão
- Hapoel Beer Sheva (4-3-3): Marciano; Mizrahi, Miguel Vitor, Rotman, Amador; Yehoshua, Lucas Ventura, Peretz; East, Zlatanovic, Ahmed. All. Ran Kozuch
- Nec (3-4-2-1): Crettaz; Pereira, Storm, Fonville; Bischoff, Nejasmic, Lebreton, Tahaui; Chery, Tadic; Linssen. All. Dick Schreuder
- Ofi Creta (3-4-3): Christogeorgos; Kostoulas, Sielis, Poungouras; Apostolakis, Bouchalakis, Androutsos, Athanasiou; Fountas, Nuss, Cantalapiedra. All. Christos Kontis
- Lillestrom (4-3-3): Dahlberg; Gabrielsen, Ranger, Foss, Elkaer; Nyheim, Ibrahimaj, Krygard; Paintsil, Gulbrandsen, Felix Va. All. Hans Erik Odegaard
- Levski Sofia (4-2-3-1): Vutsov; Hevertton, Dimitrov, Serafimov, Centelles; Bouras, Moubarik; Oko-Flex, Serginho, Everton Bala; Reinaldo. All. Julio Velazquez
- Ararat-Armenia (4-2-3-1): Joao Bravim; Junior Julio, Wilson Valdez, Malis, Grigoryan; Oliveira, Muradyan; Serobyan, Benny, Banjaqui; Sandro Lima. All. Tulipa