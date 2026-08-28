 Europa League 2026 2027, probabili formazioni delle 36 squadre partecipanti | Sky Sport
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Europa League 2026-2027, le formazioni tipo di tutte le 36 squadre

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Terminate le qualificazioni, l'Europa League 2026/27 si prepara a iniziare. Oggi alle 13 ci sarà infatti il sorteggio della fase campionato (diretta su Sky Sport 24, tutti gli aggiornamenti live su skysport.it), un appuntamento imperdibile, soprattutto per i tifosi di Milan e Juventus. Saranno queste, infatti, le squadre italiane a partecipare, che potrebbero sfidare formazioni di assoluto livello. Ecco tutte le probabili formazioni delle squadre di Europa League

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