Dall'inizio dell'era Boehly (era l'estate del 2022) il Chelsea ha superato quota 2 miliardi di euro per l'acquisto di calciatori: è quasi il doppio della seconda in classifica, il Tottenham (che ha speso "solo" 1,17 miliardi). Nettissimo il confronto anche con le altre big, comprese squadre ricche di trionfi come City e Psg. Anche considerando il "saldo" con le cessioni la musica non cambia. E nel frattempo le italiane… (dati Transfermarkt)

I 2 MILIARDI DEL CHELSEA AI RAGGI X: CHI HANNO COMPRATO E COSA HANNO VINTO