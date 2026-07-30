Da quando c'è Boehly nessuno spende come il Chelsea: il dato è impressionante
Dall'inizio dell'era Boehly (era l'estate del 2022) il Chelsea ha superato quota 2 miliardi di euro per l'acquisto di calciatori: è quasi il doppio della seconda in classifica, il Tottenham (che ha speso "solo" 1,17 miliardi). Nettissimo il confronto anche con le altre big, comprese squadre ricche di trionfi come City e Psg. Anche considerando il "saldo" con le cessioni la musica non cambia. E nel frattempo le italiane… (dati Transfermarkt)
I 2 MILIARDI DEL CHELSEA AI RAGGI X: CHI HANNO COMPRATO E COSA HANNO VINTO
- Spese in acquisti dal 2022: 697,31 milioni
- Giocatori acquistati (prestiti inclusi): 78
- Saldo con le cessioni: -248,39
- Spese in acquisti dal 2022: 728,59 milioni
- Giocatori acquistati (prestiti inclusi): 36
- Saldo con le cessioni: -680,01
- Spese in acquisti dal 2022: 822,95 milioni
- Giocatori acquistati (prestiti inclusi): 27
- Saldo con le cessioni: -310,74
- Spese in acquisti dal 2022: 903,5 milioni
- Giocatori acquistati (prestiti inclusi): 28
- Saldo con le cessioni: -674,84
- Spese in acquisti dal 2022: 941,63 milioni
- Giocatori acquistati (prestiti inclusi): 20
- Saldo con le cessioni: -534,33
- Spese in acquisti dal 2022: 968,62 milioni
- Giocatori acquistati (prestiti inclusi): 33
- Saldo con le cessioni: -368,97
- Spese in acquisti dal 2022: 1,05 miliardi
- Giocatori acquistati (prestiti inclusi): 30
- Saldo con le cessioni: -710,27
- Spese in acquisti dal 2022: 1,13 miliardi
- Giocatori acquistati (prestiti inclusi): 31
- Saldo con le cessioni: -561,68
- Spese in acquisti dal 2022: 1,17 miliardi
- Giocatori acquistati (prestiti inclusi): 45
- Saldo con le cessioni: -794,8
- Spese in acquisti dal 2022: 2,02 miliardi
- Giocatori acquistati (prestiti inclusi): 56
- Saldo con le cessioni: -961,59
- CHELSEA: -961,59
- TOTTENHAM: -794,8
- MAN UNITED: -710,27
- AL-HILAL: -680,01
- ARSENAL: -674,84
- MAN CITY: -561,68
- LIVERPOOL: -534,33
- AL-AHLI: -399,19
- AL-ITTIHAD: -395,39
- AL-NASSR: -381,71
- 98) VERONA: spesi 109,4 mln (saldo +128,53)
- 90) MONZA: spesi 125,78 mln (saldo -55,38)
- 88) GENOA: spesi 133,13 mln (saldo +61,75)
- 86) PARMA: spesi 142,17 mln (saldo -24,39)
- 78) TORINO: spesi 157,47 mln (saldo +43,87)
- 69) SASSUOLO: spesi 191,69 mln (saldo +96,32)
- 66) UDINESE: spesi 200.86 mln (saldo +49,17)
- 57) LAZIO: spesi 245,86 mln (saldo -7,45)
- 52) BOLOGNA: spesi 287,75 mln (saldo +22,72)
- 45) COMO: spesi 329,04 mln (saldo -292,96)
- 44) ROMA: spesi 333,85 mln (saldo -61,81)
- 42) FIORENTINA: spesi 346,32 mln (saldo -110,03)
- 40) INTER: spesi 356,58 mln (saldo -110,47)
- 24) ATALANTA: spesi 477,86 mln (saldo +153,04)
- 20) NAPOLI: spesi 568,12 mln (saldo -135,91)
- 17) MILAN: spesi 610,82 mln (saldo -245,93)
- 14) JUVENTUS: spesi 628,8 mln (saldo -220,68)