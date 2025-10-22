L'allenatore giallorosso a Sky: "Cristante e Ndicka hanno sempre giocato e vogliamo sfruttare la settimana di allenamento. Occhio al Plzen, in Europa è sempre difficile, anche contro squadre non blasonate e la Champions lo dimostra. Bailey può darci tanto". Match live giovedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Dopo il ko contro l'Inter in campionato la Roma è pronta a tornare a giocare in coppa: Gasperini presenta così a Sky Sport e in conferenza stampa la partita dell'Olimpico contro il Viktoria Plzen.

Quali sono le insidie di questa squadra alla luce delle difficoltà del calcio italiano in Europa viste anche ieri?

"Partite come quelle di ieri fanno capire come giocare in Europa comporti rischi a tutti i livelli, e non solo quando giochi contro le squadre più blasonate. Nei vari campionati ci sono club molto preparati sia sotto l'aspetto atletico che tecnico".

Quali valutazioni l'hanno portata a tenere fuori Cristante e Ndicka?

"E' dovuto solo al fatto che ultimamente hanno sempre giocato, visto che siamo al completo - a parte Angeliño - approfittiamo della settimana per dargli la possibilità di allenarsi regolarmente"

Quanto è cresciuta la fase offensiva contro l'Inter? E chi sta meglio tra Dovbyk e Ferguson?

"Con l'Inter c'è stata una bella reazione dopo un gol preso molto presto. La squadra ha saputo creare occasioni, ma questo per noi non è un momento favorevolissimo nelle conclusioni. Anche domani servirà far vedere di avere valore in attacco, e realizzare meglio. Dovbyk e Ferguson? Per tutte le squadre in attacco si alterna e si ruota spesso".

Cosa può dare Bailey?

"Ha caratteristiche diverse gli altri attaccanti, ha velocità e tiro, è abituato a giocare molto esterno ed è rientrato da pochi giorni. Con Soulé, Dybala e tutti gli attaccanti che abbiamo sono convinto che sapremo fare qualcosa di buono".

In conferenza ha detto di non sapere che l'arbitro di domani è quello di Bruges-Atalanta…

"Era stato un brutto episodio quello sì (ride, ndr). In Europa, poi, è davvero difficile vedere rigori del genere. Ma il fatto che io non controlli chi sia l'arbitro fa capire che, finite le partite, vado oltre".