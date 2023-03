La guida al sorteggio dei quarti di Europa League

Venerdì 17 marzo alle 13 il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. Le squadre qualificate, le regole, le date delle gare in programma e tutto quello che c'è da sapere sull'appuntamento che potrete seguire in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League 2022/23 si svolgerà venerdì 17 marzo 2023 alle ore 13 . La cerimonia si terrà in Svizzera, a Nyon , nel quartier generale dell'Uefa. Sarà possibile seguire il sorteggio dei quarti di finale di Champions League in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it .

Come funziona il sorteggio

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League è integrale. A partire da questa fase della competizione non sono previste teste di serie nè limitazioni geografiche, per cui anche squadre della stessa federazione possono essere sorteggiate contro. Possibile dunque la presenza di derby. Inoltre possono affrontarsi squadre che si sono già sfidate nella fase a gironi. Contestualmente al sorteggio per i quarti di finale, verrà determinato il tabellone completo dell'Europa League 2022/23: verranno stabiliti anche gli accoppiamenti per le successive semifinali e verrà sorteggiata la squadra che giocherà "in casa", pro forma, la finale in programma alla Puskas Arena di Budapest.