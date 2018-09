L’Italia vuole i primi 3 punti in questa Nations League. E mantenere la Serie A della nuova competizione UEFA. Dopo l’1-1 di Bologna contro la Polonia firmato da Jorginho su rigore, gli azzurri affronteranno il Portogallo di Fernando Santos a Lisbona. In vista della partita, in conferenza stampa al fianco del ct Roberto Mancini è intervenuto Ciro Immobile. Ecco le parole dell’attaccante della Lazio, partendo dall’assenza di CR7 che Immobile ha affrontato in Serie A con la sua Lazio contro la Juventus: "Affrontiamo una grande nazionale e gli stimoli ci sono comunque"

L’1-1 di Bologna e il ruolo in campo



L’azzurro è tornato a parlare anche del match del Dall’Ara, in particolare riguardo l’accusa fatta all’Italia di aver tirato poco in porta: "Nel secondo tempo la Polonia non riusciva a salire nonostante tre tiri in porta. Lewandowski? Secondo me è l’attaccante più forte, ma ha fatto solo un tiro in porta. Dal punto di vista difensivo abbiamo sbagliato qualcosa ma offensivamente possiamo fare di più". Infine, sul ruolo in campo: "Quello lo decide il mister. Quando scendi in campo l'importante è che ci sia la determinazione per fare bene. L'affiatamento è solo per aiutare i compagni che stanno vicino a te, che siano uno o due".