Le convocazioni del Belgio agli Europei Under 21, competizione che i giovani Diavoli Rossi affronteranno tra le favorite per la vittoria finale, diventano un cartone animato. La selezione allenata dall'ex centrocampista dell'Udinese Johan Walem si è infatti ispirata a South Park, serie televisiva nata negli Stati Uniti nel 1997, per annunciare i convocati per la competizione di categoria che si giocherà in Italia con fischio d'inizio il 16 giugno. Nel breve filmato, Walem - a sua volta annunciato e presentato in una veste eccentrica, con tanto di vistosi occhiali da sole - è seduto al tavolo di una sala stampa che ricorda un'aula di scuola. Il Ct annuncia ad uno ad uno i calciatori precettati per l'Europeo Under 21 e i convocati, disegnati con le dimensioni di giovani alunni, rispondono "spuntando" all'interno della sala. Un video molto divertente, che riassume lo spirito che il Belgio metterà in campo in Italia: voglioso di stupire. Questi i 23 calciatori selezionati da Walem:

Portieri: De Wolf, Jackers, Teunckens.

Difensori: Bornauw, Bushiri, Cobbaut, Cools, De Norre, Faes, Saelemaekers, Schryvers.

Centrocampisti: Bastien, De Sart, Heynen, Mangala, Omeonga, Schrijvers, Vanlerberghe, Verschaeren.

Attaccanti: Amuzu, Leya Iseka, Lukebakio, Mbenza.