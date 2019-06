ROMANIA-CROAZIA 4-1

11’ rig. Puscas (R), 14’ Hagi (R), 18’ Vlasic (C), 66' Baluta (R), 93' Petre (R)



Romania (4-2-3-1): Radu; Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan; Baluta, Cicaldau; Man (84' Olaru), Hagi, Ivan (72' Coman); Puscas (88' Petre).

Croazia (4-3-3): Posavec; Uremovic, Benkovic, Katic, Sosa; Vlasic, Sunjic, Moro (68' Ivanusec); Brekalo (14’ Bradaric), Halilovic (77' Muric), Jakolis.

A San Marino è show della Romania, che si impone per 4-1 contro la Croazia e comincia al meglio il suo Europeo Under 21. Primi 3 punti conquistati dalla squadra del Ct Radoi, che non partecipava al torneo dal 1998 e ha legittimato una vittoria che ha visto come protagonisti molti volti noti del calcio italiano. A cominciare da George Puscas, ex Primavera dell'Inter oggi al Palermo: è stato lui ad aprire le marcature con un rigore all'11' del primo tempo, lanciando di fatto i suoi alla vittoria. Tante le emozioni nei primi minuti di gara: subito al 14' il raddoppio (su assist proprio di Puscas) di un altro ex Serie A, Ianis Hagi, figlio di Gheorghe che ha giocato alla Fiorentina e oggi è tornato al Viitorul Costanta. La rete di Vlasic al 18' non ha permesso ai croati di tornare in partita. La squadra di Gracan ha incassato il 3-1 al 66': merito del classe 1999 Baluta. Allo scadere ha infine chiuso i conti Petre, autore del poker. Può sorridere anche il portiere del Genoa Andrei Radu, capace di protegge la porta della Romania e di aiutare i suoi a strappare una prima, importante vittoria nell'Europeo Under 21 italiano. Per la Croazia, in campo 62 minuti l'obiettivo di mercato del Milan Nikola Moro.