L’Italia Under 21 non può più sbagliare. Dopo la sconfitta con la Polonia nella seconda giornata gli Azzurrini proveranno a chiudere il gruppo A con una vittoria contro il Belgio, per provare a sperare nella qualificazione alla semifinale come prima o seconda del girone (L'Italia si qualifica se...). "Conosco il valore di Walem e dei suoi ragazzi. Non ci regaleranno nulla", ha commentato l’allenatore dell’U-21 Luigi Di Biagio. I belgi, due sconfitte nelle prime due gare, sono già fuori dai giochi qualificazione. L’Italia dovrà fare a meno di Riccardo Orsolini (sublussazione alla spalla) e dello squalificato Nicolò Zaniolo (due gialli in due match). Davanti allora tornerà dal 1’ Moise Kean a fianco di Patrick Cutrone e Federico Chiesa. Per il resto confermato il centrocampo con Barella, Mandragora e Pellegrini. In difesa dovrebbe tornare Calabresi al posto di Adjapong, con Pezzella sulla corsia opposta. Mancini e Bastoni coppia centrale.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Pezzella; Barella, Mandragora, Pellegrini; Chiesa, Cutrone, Kean. All. Di Biagio

BELGIO (4-3-3): De Wolf; Cools, Bushiri, Bornauw, Cobbaut; de Sart, Bastien, Mangala; Schrijvers, Lukebakio, Amuzu. All. Walem