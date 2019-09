Era il 2013, quando Italia e Armenia si sono incrociate l’ultima volta. Sorteggiate insieme nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2014, gli Azzurri vinsero in trasferta 1-3 e pareggiarono in casa 2-2. In entrambi i casi, per gli armeni, segnò la stella Henrikh Mkhitaryan diventato negli scorsi giorni un nuovo calciatore della Roma. "Rispetto a sei anni fa sono cambiate molte cose, ora proviamo a ridurre il gap con l’Italia. Anche loro sono cambiati, giocano bene, contro la Grecia hanno nascosto la palla. Spero di ripetere i gol contro gli Azzurri" ha detto il fantasista dal ritiro della nazionale armena. Che ha parlato anche dei giallorossi: "Non ho visto il derby. Ho parlato con Fonseca e quando ho realizzato che non avrei avuto molto spazio all’Arsenal ho subito accettato l’offerta della Roma. Potrò avere il mio spazio qui ed è fantastico".