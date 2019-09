GERMANIA-OLANDA 2-4

9' Gnabry (G), 59' F. de Jong (O), 66' aut. Tah (G), 73' rig. Kroos (G), 79' Malen (O), 91' Wijnaldum (O)

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter (84' Brandt), Süle, Tah; Klostermann, Kimmich, Kroos, Schulz; Gnabry, Werner (61' Havertz), Reus (61' Gündogan). All. Löw

OLANDA (3-5-2): Cillessen; de Ligt, van Dijk, Blind; Dumfries (58' Pröpper), de Roon (58' Malen), F. de Jong, Wijnaldum, Promes; Depay, Babel (80' Aké). All. Koeman

Ammoniti: Kimmich (G), Depay (O), de Roon (O)

Cinque gol in mezz'ora. Poker olandese e Germania ko in casa. Si riaprono i giochi nel gruppo C verso Euro 2020, dove la squadra di Koeman ribalta il 3-2 tedesco dell'andata e sale a quota 6 punti nel girone, a -3 (e con una partita in meno) rispetto alla squadra di Löw. Primo tempo senza grosse emozioni, se non per la rete di Gnabry che sblocca il match, a cui risponde una ripresa fatta di colpi di scena. Il primo è al 59', quando in un ottimo momento dei tedeschi (già un paio di volte vicini al bis) arriva il pari di Frenkie de Jong. Malcapitato protagonista dell'1-1 è quel Jonathan Tah - centrale del Bayer e uomo di casa ad Amburgo - che liscia il cross di Babel spalancando le porte al centrocampista del Barça. Niente di irreparabile se non fosse che, appena sette minuti dopo, sarà sempre lui a infilare la propria porta per il sorpasso oranje in un maldestro tentativo di anticipo a centro area. Un piccolo incubo personale, e collettivo, da cui la Germania si riprende immediatamente, complice un mani molto dubbio di de Ligt in area che concede a Kroos il rigore del 2-2. Finita? Affatto. Perché l'Olanda ha ormai preso in mano l'inerzia della partita, e la vince a dieci minuti dalla fine grazie al gol di Malen (attaccante classe '99 del Psv al debutto assoluto in nazionale), smarcato in area da un assist perfetto di Wijnaldum. Proprio il centrocampista del Liverpool - già esperto di rimonte come l'ultima Champions ha insegnato - chiuderà i giochi in contropiede per il poker finale.