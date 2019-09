Dopo le prime giornate dei vari campionati, è arrivato il momento di scendere in campo anche per le Nazionali, che si sfideranno nel quinto turno di qualificazioni per gli Europei 2020. Si parte giovedì 5 settembre con nove partite in calendario, si conclude sabato 7 quando in programma ci sono sette match. Nel mezzo le nove gare di venerdì. Ad aprire il programma saranno proprio gli azzurri, ospiti dell'Armenia. Calcio d'inizio fissato per le 18, con la squadra di Mancini a punteggio pieno. Quattro vittorie su quattro, 12 punti compelssivi. 13 gol fatti ed uno solo subito. Insomma, percorso perfetto fin qui. Bene anche l'Armenia, terza a quota sei punti ma reduce da due sconfitte consecutive. Per quanto riguarda le altre big, nello stesso giorno la Spagna se la vedrà sul campo della Romania. Le Furie Rosse, che cercheranno una vittoria anche per Luis Enrique, sono in vetta a punteggio pieno, con la Romania subito dietro a quota sette punti. Venerdì, invece, balza agli occhi il big match fra Germania e Olanda. De Ligt e compagni hanno una partita in meno rispetto a tutti dati i recenti impegni in Nations League e al momento sono terzi in classifica, dietro alla Germania che a sua volta insegue l'Irlanda del Nord. Inghilterra, Portogallo e Francia tutte in campo sabato, rispettivamente contro Bulgaria, Serbia e Albania.

Giovedì 5 settembre

Armenia-Italia (Gruppo J), ore 18:00

Israele-Macedonia del Nord (Gruppo G), ore 20:45

Bosnia ed Erzegovina-Liechtenstein (Gruppo J), ore 20:45

Far Oer-Svezia (Gruppo F), ore 20:45

Romania-Spagna (Gruppo F), ore 20:45

Norvegia-Malta (Gruppo F), ore 20:45

Gibilterra-Danimarca (Gruppo D), ore 20:45

Irlanda-Svizzera (Gruppo D), ore 20:45

Finlandia-Grecia (Gruppo J), ore 20:45

Venerdì 6 settembre

Estonia-Bielorussia (Gruppo C), ore 18:00

Cipro-Kazakistan (Gruppo I), ore 18:00

Slovacchia-Croazia (Gruppo E), ore 20:45

Galles-Azerbaigian (Gruppo E), ore 20:45

Germania-Olanda (Gruppo C), ore 20:45

Austria-Lettonia (Gruppo G), ore 20:45

Scozia-Russia (Gruppo I), ore 20:45

Slovenia-Polonia (Gruppo G), ore 20:45

San Marino-Belgio (Gruppo I), ore 20:45

Sabato 7 settembre

Kosovo-Repubblica Ceca (Gruppo A), ore 15:00

Lituania-Ucraina (Gruppo B), ore 18:00

Inghilterra-Bulgaria (Gruppo A), ore 18:00

Islanda-Moldavia (Gruppo H), ore 18:00

Serbia-Portogallo (Gruppo B), ore 20:45

Francia-Albania (Gruppo H), ore 20:45

Turchia-Andorra (Gruppo H), ore 20:45