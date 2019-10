Qualificazioni Europei 2020, i risultati dell’8^ giornata. Polonia e Russia qualificate

La domenica di calcio internazionale regala altre due promosse a Euro 2020: Russia e Polonia (a segno Milik). Nello stesso girone di qualificazione dei russi, vince anche il Belgio e resta a punteggio pieno, mentre la Scozia dilaga 6-0 contro San Marino. Successi esterni per Germania (espulso Emre Can) e Olanda, appaiati in testa al gruppo C. Nel girone E l’Ungheria vince di misura e accorcia sulla Croazia, fermata sull’1-1 dal Galles. Tre punti e qualificazione vicina, infine, anche per l’Austria