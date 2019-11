Ancora Ronaldo. Sempre Ronaldo. La qualificazione a Euro 2020 non è ancora aritmetica ma, intanto, è l'ennesima serata da record per CR7. Contro la Lituania, all'andata, i gol erano stati quattro. Nel ritorno tre. Una scorpacciata di reti che vanno a ritoccare i suoi numeri con la maglia della nazionale, ormai sempre più sorprendenti. 96, 97 e 98 per lui. Ora solo a due lunghezze dalla tripla cifra ma, soprattutto, a undici di distanza dal primato dell'iraniano Ali Daei, fermo a 109, come miglior marcatore della storia del gioco con le nazionali. E c'è ancora l'ultima partita del girone (come detto, decisiva per la qualificazione all'Europeo) contro il Lussemburgo per ritoccare il punteggio e avvicinarsi alla storia.

Poi, dicevamo, ci sono le triplette. Ronaldo ha raggiunto la numero nove in nazionale: la prima nel 2013 e la prossima - sicuramente - già nel mirino, per un cannibale come è lui dei record e del perfezionarsi costantemente. In carriera, contando anche i club, sono invece addirittura 55 gli hat-trick messi a segno dal portoghese, con Messi (inteso come Leo) indietro di cinque lunghezze a quota 50. Nel 2019 sono già quattro le triplette realizzate dal portoghese, che nel 2011 ne registrò addirittura nove, così come stupefacenti sono anche le otto siglate nel 2013 e 2015.