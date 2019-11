Il CT azzurro lancia l'allarme per i pochi giocatori della sua Under 21 impiegati in campionato: "In A solo 5 giocatori titolari, di cui 3 sono con Mancini, in B 13. Paghiamo qualcosa a livello di condizione fisica". E prepara la sfida contro l'Islanda: "Il loro campionato è già in fase avanzata, ci sarà un piccolo gap da dover colmare"

Una settimana intera di lavoro con i suoi ragazzi, in vista della sfida di sabato alle 18.30 contro l'Islanda. Paolo Nicolato prende il lato positivo, nonostante le tante assenze, e si mostra fiducioso per la gara di domani: "Siamo riusciti sicuramente a fare di più di quello che facciamo di solito. Dopo un periodo in cui, tra uno spostamento e l'altro, eravamo riusciti a fare poco, abbiamo avuto una settimana molto produttiva".

Out Bastoni e Pellegrini per infortunio, il commissario tecnico si dimostra preoccupato anche per la situazione che vede i propri giocatori poco impiegati nel campionato italiano: "Ho fatto un conto, in A abbiamo solo 5 giocatori titolari di cui 3 sono con Mancini. In B 13, con altri 12 che subentrano. E' normale che subiremo qualcosa dal punto di vista della condizione fisica. La situazione si è un po' ribaltata: prima chi non giocava perdeva la Nazionale, adesso capita di giocare più in Nazionale che nei club. Nonostante le assenze, comunque, la strategia rimarrà la stessa. Dobbiamo insistere nelle nostre idee e cercare di progredire per raggiungere gli obiettivi che abbiamo prefissato".

Al Paolo Mazza di Ferrara arriva l'Islanda, nazionale che precede gli azzurri di due punti nella classifica del Gruppo A di qualificazione a Euro 2021: "E' una squadra molto forte fisicamente e con giocatori che saranno più avanti di noi come condizione, visto che il loro campionato è già in una fase avanzata. Avremo questo piccolo gap da colmare".