Europei U19, l’Italia è alla fase élite: vittoria 2-0 su Cipro e qualificazione raggiunta

Italia U19 - Cipro U19 2-0

3' rig. Esposito, 78' Riccardi

Italia U19 (4-3-1-2): Brancolini; Colombini, Gozzi, Okoli, Ponsi; Fagioli, Rovella, Ricci; Riccardi; Esposito, Salcedo. A disposizione: Russo, Armini, Petrelli, Piccoli, Pierozzi, Gyabuaa, Ntube, Greco, Cangiano. Ct Alberto Bollini

Cipro U19 (4-4-2): Nikolaou; Andreou, Kyprianou, Antoniou, Hadjiconstanti; Vrikkis, Orfanidis, Mamas, Nikolaou; Kakoulli, Paroutis. A disposizione: Hadjigavriel, Tryfonos, Raspas, Karamanolis, Vasiliou, G. Vasiliou, Chrysostomou, Pontikos, Stefanou. Ct Savvas Damianou

Ancora tre punti, ancora una vittoria per 2-0, ancora con le reti di Esposito e Riccardi. Cambia l'avversario, ma non l'esito finale, per l'Italia Under 19 guidata da Alberto Bollini, che con un turno d'anticipo conquista la qualificazione alla fase élite degli Europei di categoria battendo Cipro. Ha aperto le marcature l'attaccante dell'Inter su calcio di rigore al 3', mentre il raddoppio è stato siglato dal giocatore della Roma al 78'. Gli Azzurrini si qualificano alla fase successiva in virtù del risultato dell'altra partita del girone: la Slovacchia ha battuto 3-0 Malta. La classifica dunque vede Slovacchia e Italia a 6 punti, Cipro e Malta a zero. Nell'ultima giornata, la squadra di Bollini si giocherà il primato nel girone con gli slovacchi.