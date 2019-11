Il bel gesto da parte dei due giocatori, semplice quanto efficace, è poi rimbalzato sui social, condiviso sia dalla federazione olandese che dai protagonisti, così come da milioni di appassionati. Tra queste immagini anche quella di tutti i giocatori oranje uniti in cerchio, mano nella mano. Enough Is Enough - la didascalia, "quando è troppo è troppo". Seguito dall'hashtag #stopalrazzismo. Una presa di posizione molto forte dopo gli ultimi, recentissimi e deplorevoli, eventi nel mondo del calcio.