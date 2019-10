Iniziativa importante promossa da Electronic Arts, casa che sviluppa il fortunatissimo videogioco calcistico: come annunciato su Twitter e in collaborazione con la Premier League, verrà introdotto all'interno di Fifa 20 un kit dedicato alla lotta contro il razzismo. Lo slogan "No Room for Racism" accompagna le maglie indossate virtualmente da van Dijk e Lingard, Abraham e Maddison

È ufficiale l’importante iniziativa promossa da Electronic Arts, casa che sviluppa il noto videogioco calcistico Fifa 20. In collaborazione con la Premier League, la software house introdurrà all’interno dell’ultimo capitolo della saga un kit dedicato alla lotta contro il razzismo. Episodi che macchiano ancora il calcio, fenomeni assolutamente da condannare dopo quanto si è verificato a Sofia in Bulgaria-Inghilterra e purtroppo anche in Serie A. EA Sports si scaglia contro le discriminazioni razziali al grido di "No Room for Racism" presentando una maglia speciale.

"Non c'è spazio per il razzismo": nuova divisa su Fifa 20

Annunciato attraverso Twitter dall’account ufficiale di EA Sports, il kit dedicato all’iniziativa è stato presentato in anteprima con quattro protagonisti d’eccezione. Parliamo di Virgil van Dijk e Jesse Lingard, Tammy Abraham e James Maddison, stelle che brillano in Premier League e che indossano virtualmente la maglia ideata su Fifa 20. Prossimamente disponibile nel videogioco, la casacca speciale è stata promossa direttamente sui propri canali social dai quattro calciatori testimonial della novità. Colori bianco e nero, battaglia contro il razzismo che Fifa 20 accompagnerà con altri temi in un’importante campagna di sensibilizzazione.