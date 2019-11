Sorteggio Euro 2020, calendario e orari degli spareggi

20 nazionali già certe di prendere parte alla fase finale del prossimo campionato europeo che si giocherà dal 12 giugno al 12 luglio 2020 in 12 diverse città (compresa Roma), tra queste anche l’Italia del Ct Roberto Mancini: il quadro di tutte le qualificate non è però ancora completo, mancano infatti ancora quattro squadre che conquisteranno il pass per Euro 2020 attraverso gli spareggi definiti dall’ultima edizione di Nations League.

Le date degli spareggi

Il 22 novembre saranno decisi tramite sorteggio i quattro gruppi degli spareggi per gli ultimi quattro posti in palio al prossimo Europeo. Le semifinali dei playoff si giocheranno il prossimo 26 marzo, mentre le finali il 31 marzo: giorno in cui, dunque, si avrà il quadro completo di tutte le squadre partecipanti a Euro 2020. La squadra classificata più in alto in ogni Lega giocherà in casa contro la quarta classificata, con le nazionali classificate seconda e terza che si sfideranno nell'altra semifinale (in casa della seconda). Un sorteggio determinerà invece la sede della finale di ciascun playoff. Il sorteggio della fase finale di Euro 2020 si svolgerà al Romexpo di Bucarest sabato 30 novembre alle 18.00.

22/11/2019: Sorteggio spareggi

26/03/2020: Semifinali spareggi

31/03/2020: Finali spareggi

La composizione dei gruppi degli spareggi

Nel gruppo A di playoff, oltre all’Islanda, ci saranno tre squadre tra Bulgaria, Israele, Ungheria e Romania: una di queste nazionali, tramite sorteggio, giocherà nel gruppo C di playoff insieme a Scozia, Norvegia e Serbia. Già certa invece la composizione degli altri due raggruppamenti playoff: nel girone B ci saranno Bosnia, Slovacchia, Irlanda e Irlanda del Nord; in quello D invece Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia.

Gruppo Playoff A: Islanda, tre fra Bulgaria/Israele/Ungheria/Romania*

Gruppo Playoff B: Bosnia, Slovacchia, Irlanda, Irlanda del Nord

Gruppo Playoff C: Scozia, Norvegia, Serbia, una fra Bulgaria/Israele/Ungheria/Romania*

Gruppo Playoff D: Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia

*le squadre verranno inserite tramite sorteggio

Le 20 squadre già qualificate a Euro 2020

Fascia 1: Belgio, Italia, Inghilterra, Germania, Spagna, Ucraina;

Fascia 2: Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda, Russia;

Fascia 3: Portogallo, Turchia, Danimarca, Austria, Svezia, Repubblica Ceca;

Fascia 4: Galles, Finlandia, vincitrici spareggi Leghe A, B, C, D.