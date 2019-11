Sorteggio Euro 2020: tutto quello che c'è da sapere

Come funziona il sorteggio

Al sorteggio partecipano le prime due classificate nei 10 gironi di qualificazione e le eventuali quattro vincenti degli spareggi (marzo 2020). Verranno compilati 6 gironi da quattro partecipanti: s’inizia con l’estrazione di una delle squadre dalla prima fascia da assegnare al primo gruppo disponibile (in ordine alfabetico) e ne verrà stabilita la posizione all’interno del raggruppamento (A1, A2, A3 o A4). Il procedimento verrà ripetuto fino all’esaurimento delle Nazionali della prima fascia e seguirà con tutte le appartenenti alle restanti tre fasce. Non mancano le condizioni da rispettare: le Nazioni ospitanti vengono assegnate al rispettivo girone, parametro da rispettare anche per le squadre attese dagli spareggi. L’eventualità coinvolge Ungheria (destinata al Gruppo F in caso di qualificazione), Romania (Gruppo C), Irlanda (Gruppo E) e Scozia (Gruppo D). Come annunciato dalla Uefa, inoltre, non sarà possibile sorteggiare nello stesso girone alcune Nazionali: è il caso di Bosnia-Kosovo, Serbia-Kosovo, Russia-Kosovo e Ucraina-Russia (restrizione quest’ultima che si applica anche a San Pietroburgo come sede del girone). Non si può invece escludere che le Nazionali indicate possano incontrarsi durante la fase a eliminazione diretta del torneo. Al termine del sorteggio, la Uefa pubblicherà il calendario aggiornato delle partite indicando in quale sede verranno disputate le gare di ogni girone.

Perché alcune squadre conoscono già il proprio girone?

Le Nazioni ospitanti che si qualificano (o possono qualificarsi attraverso gli spareggi) vengono assegnate automaticamente a gironi di riferimento: l’obiettivo è che giochino in casa almeno le ultime due partite. Nel caso dell’Italia giocherà all’Olimpico tutte le tre gare del raggruppamento poiché ha superato le qualificazioni europee. Stesso discorso degli Azzurri per Olanda, Inghilterra, Spagna e Germania. Per quanto riguarda Russia e Danimarca nel gruppo B, invece, un sorteggio ha stabilito che saranno i danesi a giocare sempre in casa mentre i russi ne disputeranno due. La situazione delle squadre ospitanti coinvolte nei playoff (Romania, Scozia, Irlanda e Ungheria) prevede invece che, qualora si qualificassero giocheranno due partite in casa.



Gruppo A (Roma, Baku): Italia

Gruppo B (San Pietroburgo, Copenaghen): Russia, Danimarca

Gruppo C (Amsterdam, Bucarest): Olanda, Romania

Gruppo D (Londra, Glasgow): Inghilterra, Scozia

Gruppo E (Bilbao, Dublino): Spagna, Irlanda

Gruppo F (Monaco, Budapest): Germania, Ungheria



Squadre qualificate in grassetto