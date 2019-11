Sorteggio Euro 2020, orari e dove vederlo in tv

Si decidono i gironi del prossimo Europeo, fase finale dove ci sarà anche l'Italia di Roberto Mancini. Azzurri in prima fascia come testa di serie, ma non mancano le insidie. Il sorteggio è in programma alle ore 18.00 a Bucarest, diretta su Sky Sport Collection e Sky Sport 24

Scorre il countdown verso Euro 2020, primo torneo itinerante nella storia della manifestazione. Appuntamento iniziale il prossimo 12 giugno all’Olimpico di Roma, dove sarà l’Italia di Roberto Mancini a dare il via alla fase finale. Oltre 7 mesi separano gli Azzurri dalla sfida inaugurale, attesa nella quale verranno svelate tutte le avversarie: ecco il sorteggio dell’Europeo che coinvolge la nostra Nazionale, certa della prima fascia come testa di serie e dell’appartenenza al gruppo A come Paese ospitante. Spazio alle 20 Nazionali già qualificate, mentre le ultime 4 partecipanti usciranno dai playoff di Nations League a marzo.

Dove vedere il sorteggio su Sky

Il sorteggio dei gironi di Euro 2020 è in programma a Bucarest, evento a partire dalle ore 18.00 al ROMEXPO. Si assegnano le avversarie dell’Italia nella fase finale, appuntamento trasmesso in diretta su Sky Sport Collection e Sky Sport 24.

Come funziona il sorteggio

Al sorteggio partecipano le prime due classificate nei 10 gironi di qualificazione e le eventuali quattro vincenti degli spareggi (marzo 2020). Verranno compilati 6 gironi da quattro partecipanti: s’inizia con l’estrazione di una delle squadre dalla prima fascia da assegnare al primo gruppo disponibile (in ordine alfabetico) e ne verrà stabilita la posizione all’interno del raggruppamento (A1, A2, A3 o A4). Il procedimento verrà ripetuto fino all’esaurimento delle Nazionali della prima fascia e seguirà con tutte le appartenenti alle restanti tre fasce. Non mancano le condizioni da rispettare: le Nazioni ospitanti vengono assegnate automaticamente al rispettivo girone di riferimento. È il caso di Italia (gruppo A) e della coppia-Russia-Danimarca (gruppo B), loro come Olanda (gruppo C), Inghilterra (gruppo D), Spagna (gruppo E) e Germania (gruppo F). Questo parametro va osservato anche per le squadre attese dagli spareggi come Ungheria (destinata al gruppo F in caso di qualificazione), Romania (gruppo C), Irlanda (gruppo E) e Scozia (gruppo D). La Uefa ha inoltre annunciato che non sarà possibile sorteggiare nello stesso girone alcune Nazionali: parliamo di Bosnia-Kosovo, Serbia-Kosovo, Russia-Kosovo e Ucraina-Russia (restrizione quest’ultima che si applica anche a San Pietroburgo come sede del girone). Al termine del sorteggio, la Uefa pubblicherà il calendario aggiornato delle partite indicando in quale sede verranno disputate le gare di ogni girone.

Le fasce del sorteggio di Euro 2020

Le fasce sono state stabilite dalla classifica generale delle qualificazioni europee, determinate attraverso 9 parametri: si va dalla posizione finale nel girone ai punti, dalla differenza reti ai gol segnati (totale e fuori casa). Pesano anche il numero di vittorie (totali ed esterne), il minor numero di punti per sanzioni disciplinari e la posizione nella classifica generale della Uefa Nations League. Le vincitrici degli spareggi (divise in quattro percorsi da quattro squadre ciascuno) accederanno automaticamente alla quarta fascia.



Fascia 1: Belgio, Italia (nazione ospitante), Inghilterra (nazione ospitante), Germania (nazione ospitante), Spagna (nazione ospitante), Ucraina



Fascia 2: Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda (nazione ospitante), Russia (nazione ospitante)



Fascia 3: Portogallo, Turchia, Danimarca (nazione ospitante), Austria, Svezia, Repubblica Ceca



Fascia 4: Galles, Finlandia, vincente Percorso A spareggi (Islanda, Bulgaria, Ungheria, Romania), vincente Percorso B spareggi (Bosnia, Slovacchia, Irlanda, Irlanda del Nord), vincente Percorso C spareggi (Scozia, Norvegia, Serbia, Israele), vincente Percorso D spareggi (Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia)