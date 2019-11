Calendario Italia a Euro 2020: le partite del girone

L'europeo di calcio inizierà con Italia-Turchia, non solo l'esordio per la Nazionale di Mancini ma anche la prima di tutta la competizione, che prenderà il via proprio in Italia all'Olimpico di Roma. Appuntamento clou dell'estate 2020 segnato sul calendario in rosso, come il colore delle maglie delle tre squadre che gli azzurri affronteranno. Innanzitutto, come detto, la Turchia dei vari Ünder, Calhanoglu e Demiral: il 12 giugno alle ore 21, il primo ostacolo dell'Europeo. Seguiranno poi gli impegni contro la Svizzera il 17 giugno e, dunque, l'ultimo appuntamento il 21 di giugno contro il Galles di Giggs e Bale. Tutte e tre le partite della Nazionale saranno ospitate dall'Olimpico di Roma, mentre le altre tre sfide del girone avranno sede a Baku, in Azerbaigian. Ancora da definire ufficialmente gli orari delle sfide (fin qui noto solo quello dell'esordio). Ecco tutto l'elenco completo delle partite.

Il calendario del gruppo A

ITALIA-Turchia, 12 giugno 2020, ore 21, Stadio Olimpico di Roma, Italia

Galles-Svizzera, 13 giugno 2020, Stadio olimpico di Baku, Azerbaigian

Turchia-Galles, 17 giugno 2020, Stadio olimpico di Baku, Azerbaigian

ITALIA-Svizzera, 17 giugno 2020, Stadio Olimpico di Roma, Italia

Svizzera-Turchia, 21 giugno 2020, Stadio olimpico di Baku, Azerbaigian

ITALIA-Galles, 21 giugno 2020, Stadio Olimpico di Roma, Italia