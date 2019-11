11/16 ©Getty

LA STELLA. Proprio come nel caso della Turchia, la Serie A ha accolto e concede spazio ad alcuni nazionali svizzeri: lunghissima l’avventura di Lichtsteiner in Italia, poca fortuna a Firenze per Seferovic e Fernandes mentre Rodriguez fatica a riprendersi il Milan a differenza di Freuler all'Atalanta. Il bolognese Dzemaili manca invece in Nazionale dall'ultimo Mondiale. Se i migliori prospetti convincono in Germania (Elvedi, Zakaria e Akanji), il giocatore dal maggiore estro è Granit Xhaka: leader a centrocampo e mancino educato, il 27enne svizzero ha fatto discutere recentemente per la fascia di capitano persa all’Arsenal