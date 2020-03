Scorre il countdown per la fase finale dell'Europeo, lontana 100 giorni e al via il prossimo 12 giugno a Roma. Aspettando il fischio d'inizio, in Piazza del Campidoglio è stata allestita una mostra con le maglie delle 15 Nazionali che hanno trionfato nella storia del torneo. Le ricordate tutte? Ripercorriamole insieme