MEMPHIS DEPAY (Olanda)



A fine dicembre la rottura del crociato ferma l’attaccante del Lione, fino a quel momento trascinatore della squadra: i francesi, in Champions, pescano la Juve, ma lui sa già di aver chiuso in anticipo la stagione. Rientro previsto a maggio, quando sarebbe stato troppo tardi anche per giocarsi una maglia in vista dell’Europeo