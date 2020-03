L'omaggio di Wembley col Tricolore: "Forza Italia"

"Siamo separati, ma siamo insieme. Forza Italia #distantimauniti". La scritta campeggia sul maxischermo esterno di Wembley sotto l'arco del mitico stadio londinese illuminato di verde, bianco e rosso, un omaggio all'Italia e un segno di vicinanza al nostro Paese in giornate drammatiche per l'emergenza coronavirus. Le due nazionali avrebbero dovuto sfidarsi in amichevole venerdì sera in vista di Euro 2020, ma la gara è stata inevitabilmente rinviata, così come gli Europei; la Football Association ha deciso comunque di dare un segno di solidarietà illuminando il suo "Tempio" con il Tricolore per 90 minuti. "Grazie al calcio – ha spiegato il presidente della FIGC Gabriele Gravina – Italia e Inghilterra sono più vicine: ho ringraziato personalmente il presidente della federazione inglese Greg Clarke per la bellissima iniziativa, animata da un sincero sentimento di vicinanza e di condivisione in un momento così difficile per l'Europa intera. Una volta tornati in campo, sia in Italia che nelle sedi internazionali, dovremo continuare a valorizzare la solidarietà e l’amicizia rafforzate da questa emergenza". L'iniziativa è promossa sui profili ufficiali della FA e della FIGC, con un reciproco messaggio per ribadire l'impegno di tutti nel contrasto al virus. "Non potremmo condividere il campo questa sera con gli Azzurri, ma saremo insieme e uniti in questo difficile momento" hanno scritto gli account social della Nazionale inglese. "Ben detto Inghilterra, grazie. Vinceremo questa partita insieme" la risposta dell'Italia.