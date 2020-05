Euro 2020 rinviato, ma le figu non si fermano!

Il rinvio al 2021 dell'Europeo non ferma le figurine Panini. Ad un anno dall’avvio della 60^ edizione del torneo, posticipato all’11 giugno dell'anno prossimo, la casa modenese lancerà infatti in edicola il 19 maggio la nuova collezione di figu “UEFA Euro 2020 Preview”

Il rinvio dell'Europeo non ferma l'album Panini che sarà in edicola dal 19 maggio con la collezione di figurine “UEFA Euro 2020 Preview”, un’anteprima della manifestazione europea del prossimo anno. Un modo per rispondere alle sollecitazioni di tanti collezionisti in tutto il mondo di non abbandonare totalmente i piani editoriali originali. “Nella Panini, la passione per il calcio è viva e forte come la tua”, si legge nell’introduzione dell’album. “Per questo motivo, speriamo di riempire lo spazio tra oggi e la fase finale di UEFA Euro posticipata al 2021 con questo album. E’ il nostro modo di tenere vivo lo sport che tutti amiamo”.

La nuova collezione è composta da 568 figurine adesive (di cui 42 speciali: metal, rainbow, ed embossate) e in un coloratissimo album di 72 pagine. La raccolta contiene le 20 Nazionali già qualificate. Per ogni team, sono presenti le immagini di 22 calciatori, oltre a quelle del capitano (in una speciale figurina brillante), del logo ufficiale della Federazione e, in doppia figurina, della formazione schierata e di giocatori in esultanza. Presente nell’album anche un’introduzione delle 16 squadre che attendono di partecipare ai play-off rinviati, in cui si trovano immagini dei team schierati e informazioni relative al loro debutto alla fase finale del torneo e al loro miglior piazzamento. Ci saranno anche due pagine dedicate rispettivamente all’Albo d’Oro del torneo e a tantissime curiosità e record del passato.