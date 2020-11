Con un messaggio sui suoi social l'attaccante del Milan sembra aprire a un clamoroso ritorno in nazionale: Da quanto tempo non ci vediamo...". Il sogno di Ibra sarebbe giocare i prossimi Europei con la Svezia e sfidare Lewandowski

Non soltanto il primo posto in Serie A e nella classifica marcatori del nostro campionato, dopo essersi ripreso completamente il Milan adesso Zlatan Ibrahimovic ha intenzione di riconquistare anche la Svezia. Attraverso un messaggio criptico postato sui propri profili social, infatti, Ibra ha lasciato intendere qual è il suo sogno: un clamoroso ritorno in Nazionale. "Da quanto tempo non ci vediamo…", ha scritto l’attaccante rossonero, che ha pubblicato una sua foto con la maglia numero 10 della Svezia e la fascia da capitano al braccio.