Gli azzurrini di Nicolato hanno portato a termine la missione qualificazione, ottenendo il pass per i prossimi Europei U21, da sempre manifestazione capace di mettere in vetrina giovani talenti. Ma chi ha vinto, anno per anno, il titolo di MVP del torneo? Quattro italiani, tantissimi futuri top player del pallone e anche qualche meteora

ITALIA U21 QUALIFICATA AGLI EUROPEI