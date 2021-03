Stangata per il centrocampista classe 2000, che era stato espulso nel debutto dell'Italia all'Europeo U21. Il rosso diretto ricevuto nel finale della sfida contro la Repubblica Ceca gli è costato una squalifica di 3 giornate: salterà le partite del girone contro Spagna e Slovenia e l'eventuale quarto di finale. Un turno di stop anche per Marchizza e Gabbia

Squalificato pure, sempre per una partita, Matteo Gabbia, per "violazione delle regole di buon condotta". L'Under torna in campo domani contro la Spagna, a Maribor in Slovenia, per le qualificazioni europee.