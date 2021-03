Nel mirino c'è la prossima partita contro i padroni di casa della Slovenia, che potrebbe dare all'Italia Under 21 la possibilità di accedere ai quarti di finale degli Europei di categoria. Ma a far discutere sono ancora gli strascichi legati alla gara della seconda giornata della fase a gironi contro la Spagna terminata 0-0 e nella quale due azzurrini, Scamacca e Rovella, sono stati espulsi. Un atteggiamento, quello dell'Italia, che non è piaciuto al Ct spagnolo De la Fuente, il quale ha tacciato di antisportività la Nazionale di Paolo Nicolato. Che però non ci sta: "Mi dispiace che De la FuentE abbia detto questo - ha detto il selezionatore dell'Italia -, noi abbiamo dei valori come passione, aggressività e voglia di arrivare e non mi sembra di aver visto un solo intervento violento. Anzi, dico che forse loro in alcuni casi hanno anche accentuato un po'. Probabilmente, venendo da così tante partite di fila con almeno un gol all'attivo, il fatto che non abbiano segnato lo ha fatto innervosire. Magari ci è rimasto male e ha pensato: 'Non riesco a segnare, allora ti accuso di anti-sportività'. Ma noi non siamo stati antisportivi. Siamo stati aggressivi, è vero, ma non siamo mai entrati per fare male. L'aggressività e la determinazione sono valori che apprezzo perché ti fanno capire che tieni a ciò che fai. Ma non accetterei mai che la mia squadra avesse atteggiamenti antisportivi. Alcune espulsioni, come quelle di Tonali nella prima gara o di Rovella nella seconda, non le giustifico perché non rientrano in ciò che voglio. Ma nelle altre circostanze non c'è mai stata antisportività o eccesso di violenza. In Spagna dicono che abbiamo puntato sulla violenza perché inferiori tecnicamente? In realtà loro hanno tirato in porta solo quando erano in superiorità numerica...".