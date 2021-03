L'allenatore della Nazionale Under 21 commenta il successo sulla Slovenia che vale il passaggio ai quarti di finale dell'Europeo di categoria: "Siamo orgogliosi perché non era scontato, né facile arrivare fino a questo punto. Grazie ai ragazzi per lo spirito che hanno avuto anche oggi che era difficile allestire la squadra a causa delle tante assenze"

C'è grande soddisfazione nelle parole di Paolo Nicolato al termine del match vinto dalla Nazionale Under 21 contro la Slovenia, che consente agli Azzurrini di staccare il pass per i quarti di finale che si giocheranno a partire dal 31 maggio prossimo: "I complimenti li faccio al mio staff che ha lavorato duramente in questo periodo non semplice per le scelte che abbiamo dovuto fare a causa di tutti i problemi che abbiamo avuto - dice - Siamo orgogliosi per i risultati che abbiamo conquistato, siamo usciti da grandi difficoltà e abbiamo ottenuto dei risultati importanti". La nota stonata della serata deriva dall'espulsione (generosa) di Marchizza, la seconda in questo Europeo: "Dell’espulsione non voglio parlare, mi spiace per Marchizza prima di tutto, ma se questo era il metro di giudizio utilizzato dagli arbitri evidentemente siamo stati noi incapaci di capirlo".