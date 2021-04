The Special Sun: Mou sarà columnist per Euro 2020

The Special Sun: un gioco di parole fin troppo semplice, se di mezzo c’è José Mourinho. L’allenatore, esonerato dal Tottenham lo scorso 19 aprile, ha firmato un accordo con l'editore britannico News UK e quest'estate sarà columnist per The Sun, Times e Sundey Times surante i prossimi Europei. "Chi meglio dello Special One per dare la propria opinione in uno spazio tagliente pieno di arguzia, conoscenza ed entusiasmo, classici di José" si legge nell’annuncio con cui il Sun ha comunicato la collaborazione. L'accordo prevede anche la partecipazione di Mourinho sulla radio del gruppo, talkSPORT, per commentare le tre gare dell'Inghilterra ai gironi, un ottavo di finale, due quarti, una semifinale e la finale.