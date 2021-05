L'Europeo sulle note di "We Are The People"

Svelata oggi la canzone ufficiale che accompagnerà il prossimo Europeo - tutto live su Sky Sport- e che vede la partecipazione di alcuni degli artisti più famosi al mondo come Martin Garrix, Bono e The Edge. Oltre al brano ufficiale, Garrix ha prodotto anche tutta la musica che accompagnerà il torneo LA GUIDA DI EURO 2021 Condividi:

Disponibile da oggi il singolo "We Are The People" (Sony Music), canzone ufficiale dell'Europeo che si svolgerà dall'11 giugno all'11 luglio 2021. Previsto oltre un anno fa, il singolo è ora disponibile in streaming e download su tutte le piattaforme digitali. Martin Garrix feat. Bono & The Edge Fin dalle prime fasi del processo creativo, durato ben tre anni, Garrix aveva intuito che la voce di Bono sarebbe stata perfetta per "We Are the People". La sua visione ha preso vita quando sia Bono che il suo compagno di band negli U2, The Edge, hanno accettato di prendere parte al progetto. La collaborazione si è evoluta ulteriormente con l’apporto di Bono nella scrittura dei testi e nella creazione di melodie e il lavoro di The Edge, che ha aggiunto i principali riff di chitarra, ottenendo così una miscela perfetta dei suoni distintivi di tutti e tre gli artisti coinvolti.

Un inno all'unità leggi anche Squadre, gironi, calendario: la guida agli Europei "We Are The People" ricorda quanto una canzone possa guardare alle sfide che il mondo deve affrontare in un particolare momento storico provando comunque a dare una risposta unita. È un inno che tutti possiamo cantare indipendentemente dalla parte del mondo da cui veniamo, ma specialmente dall’Europa, dove grazie alla competizione si focalizzerà l'attenzione globale. "We Are The People" spera di riflettere la positività, la speranza e la determinazione necessarie a ogni squadra per poter trionfare, oltre a trasmettere un senso di coesione che si adatta perfettamente al tema di Euro 2020: l'unità. Per la prima volta nella storia degli Europei infatti, il torneo si giocherà in tutto il continente, mostrando ancor di più l’importanza di questo tema. Oltre al brano ufficiale, Garrix ha prodotto anche tutta la musica che accompagnerà lo svolgimento e la trasmissione del torneo. In uscita il giorno del suo 25° compleanno, questo singolo testimonia l’impressionante ascesa dell’artista olandese nel panorama musicale. Ogni Campionato europeo di calcio UEFA dal 1992 ha avuto un inno ufficiale con artisti del calibro di Nelly Furtado, Simply Red ed Enrique Iglesias, che hanno realizzato la colonna sonora del torneo in passato.