11/24

THIAGO MOTTA. Quella di Kiev fu una finale maledetta per l'italo-brasiliano: in campo al 57', finì per lasciare il campo tre giri di orologio dopo a causa di un infortunio che lasciò l'Italia in 10 per il resto del match. Titolare in tutte le gare del girone, finiti gli Europei lasciò l'Inter per andare al Psg, ultimo club della sua carriera. Dopo il ritiro è diventato allenatore e la sua ultima esperienza è arrivata proprio in Italia, al Genoa