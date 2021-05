Nicolato: "Noi sfavoriti, ma abbiamo coraggio"

"Contro il Portogallo non partiamo da favoriti, ma non mi interessa. Sarà il campo come sempre a decidere, ma voglio vedere una squadra coraggiosa". Parla così il Ct della Nazionale azzurra Under 21, Paolo Nicolato, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Portogallo, in programma lunedì alle ore 21 a Lubiana e valida per i quarti di finale in gara secca dell’Europeo di categoria. "Abbiamo molti motivi per essere felici di affrontare questa partita e per farlo nel miglio modo possibile: per molti, anche se spero di no, potrebbe essere l’ultimo evento importante nel percorso con questa Nazionale. Tanti ragazzi hanno giocato insieme fin dall’Under 15 e questa è una cosa che sentiamo molto, io in particolare perché negli ultimi 5 anni ho lavorato con questi ragazzi che mi hanno dato grandi soddisfazioni. L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di vivere al meglio questa esperienza: a testa alta e facendo il massimo, perché poi purtroppo non sarà più possibile vivere esperienza simili", ha proseguito il Ct Nicolato.