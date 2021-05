Grandi emozioni nei primi due quarti di finale degli Europei Under 21. L'Olanda elimina la Francia, grazie alla doppietta di Boadu che con un gol al 93' ribalta l'iniziale vantaggio firmato da Upamecano. Avanti anche la Spagna, che riesce ad avere la meglio della Croazia soltanto ai tempi supplementari: grande protagonista Puado, anche lui autore di due gol PORTOGALLO-ITALIA U21 LIVE Condividi:

Nelle sfide delle ore 18 dei quarti di finale degli Europei Under 21 arriva subito una grande sorpresa, con la Francia (favorita della vigilia) che viene eliminata dall'Olanda. Alla formazione allenata da Riboll non basta la rete del vantaggio nel primo tempo di Upamecano, perchè nella ripresa si scatena Boadu che con una doppietta ribalta il risultato e manda l'Olanda in semifinale. E pensare che la partita si era indirizzata subito nel modo giusto per la Francia, non solo per il gol di testa realizzato da Upamecano dagli sviluppi di un calcio d'angolo al minuto 23, ma anche per le diverse occasioni da gol create da Ikonè (tra i migliori in campo) e da Aouar, che nella ripresa va vicino alla rete in due occasioni. Il protagonista diventa invece Boadu, talento classe 2001 dell'Az Alkmaar, che al minuto 51 è bravo a deviare in rete una conclusione di Harroui e poi al 93' conclude con il gol qualificazione un contropiede ispirato dall'ex Roma, Justin Kluivert. Finisce 2-1 e Francia eliminata.

OLANDA-FRANCIA 2-1 23' Upamecano (F), 51', 93' Boadu (O) OLANDA (4-3-3): Bijlow; Teze, Schuurs, Botman, Malacia (78' Bakker); Harroui, De Wit, Kadioglu (78' Matusiwa); Stengs, Boadu, Kluivert. All. Van De Looi FRANCIA (4-4-2): Meslier; Dagba (13' Kalulu), Konate, Upamecano, Maouassa; Diaby (60' Faivre), Tchouameni, Soumare (60' Caqueret), Aouar; Ikone, Edouard (76' Gouiri). All. Ripoll Ammoniti: De Wit (O), Kluivert (O)

Grandi emozioni anche nell'altro quarto di finale giocato alle ore 18, con la Spagna campione in carica che riesce ad avere la meglio della Croazia soltanto ai tempi supplementari. Primo tempo equilibrato che si conclude senza reti, ma la mossa decisiva per la selezione iberica arriva dalla panchina, con l'ingresso in campo di Puado al posto di un poco ispirato Nino al centro dell'attacco. E' proprio l'attaccante dell'Espanyol a portare in vantaggio la Spagna al minuto 66, ma quando la semifinale è ormai a un passo arriva la doccia gelata: calcio di rigore per la Croazia in pieno recupero per un fallo di Guillamon e Ivanusec realizza la rete del pareggio. Tutto da rifare per la Spagna, ma è ancora Puado al 110' a segnare il gol del 2-1: avanza la nazionale allenata da De La Fuente, che in semifinale incontrerà la vincente di Portogallo-Italia.