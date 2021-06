Stop per Stefano Sensi, che ora dovrà essere valutato dallo staff della Nazionale. Il centrocampista nerazzurro ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori nel corso dell’allenamento della vigilia dell'amichevole contro la Repubblica Ceca. Non ci sarà dunque nel test pre Europei previsto per venerdì 4 giugno. Poco tempo prima, proprio Mancini in conferenza stampa aveva sottolineato come Sensi fosse recuperato. Ora le sue condizioni dovranno essere monitorate. Al netto dei tagli nella lista dei 26, sappiamo come Matteo Pessina sia rimasto nel gruppo azzurro. E sappiamo come le nuove regole Uefa prevedano la possibilità di sostituzioni illimitate in lista (prima della prima partita) in caso di infortuni gravi. Pessina non aveva lasciato la Nazionale pensando al recupero di Verratti ("Non è ancora a disposizione anche se sta facendo passi da gigante, lo valuteremo tra una settimana" - le parole di Mancini in conferenza), ma sapendo anche dei tanti problemi avuti da Sensi nell'ultima stagione.