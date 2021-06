Il Ct azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole pre Europei con la Repubblica Ceca. Tra i temi toccati il capitolo convocazioni, soprattutto quella relativa a Raspadori: "Spero che possa entrare e fare come Paolo Rossi, ma non l'ho portato solo per questo. Giacomo ha caratteristiche diverse rispetto a Belotti e Immobile. Tagli? Tutte scelte dolorose. L'obiettivo è arrivare in finale" CHI È RASPADORI, LA SORPRESA TRA I CONVOCATI Condividi:

Europei, meno otto. L'11 giugno è previsto l'inizio della manifestazione, che potrete seguire interamente su Sky Sport. Venerdì 4 è invece in programma una nuova tappa di avvicinamento agli Europei: l'amichevole a Bologna contro la Repubblica Ceca (ore 20.45). Mancini ha parlato alla vigilia del match in conferenza stampa: "Mi aspetto possa essere una buona gara, un bel test. La Repubblica Ceca è una buona squadra e che gioca bene al calcio, molto offensiva". Ma il Ct è soprattutto tornato sul tema convocazioni, una su tutte: "Spero che Raspadori possa entrare e fare come Paolo Rossi - sono le sue parole riportate dall'Ansa -, ma non l'ho portato qui solo per questo. Ha qualità tecniche enormi, può solo migliorare e rappresentare il futuro della Nazionale. Soprattutto Giacomo ha caratteristiche diverse rispetto a Belotti e Immobile - ha aggiunto il Ct nella prima conferenza a Coverciano - e questo è il principale motivo per cui l'ho voluto con noi, oltre per quanto fatto in campionato". Sull'amichevole: "Sarebbe bello farlo debuttare a Bologna ma bisogna verificare le sue condizioni, viene da 120' giocati con l'Under 21 ed era reduce da un infortunio".

"Tagli? Tutte scelte dolorose" NAZIONALE Baggio, Totti e non solo: gli esclusi last minute Mancini ha poi proseguito parlando anche degli ultimi giocatori tagliati: "Escludere Pessina è stata una scelta dolorosa come tutte le altre, tutti avrebbero meritato di essere qui per i giocatori e i ragazzi che sono - ha detto il Ct -. Se qualcuno è rimasto più deluso di altri? Tutti ci sono rimasti male ma posso dire che saranno tutti giocatori importanti per la Nazionale e per il suo futuro''.

"L'11 di domani potrebbe essere simile a quello contro la Turchia" Mancini ha poi parlato anche delle probabili scelte di formazione nel test amichevole: "Spinazzola ed Emerson molto probabilmente si alterneranno sull’out di sinistra della difesa a quattro, così come in attacco, sulla destra, si avvicenderanno Chiesa e Berardi - sono le sue parole riportate dal sito della Federazione -. A centrocampo abbiamo recuperato Sensi mentre non rischieremo Pellegrini, anche se è guarito; decideremo insieme, invece, se far riposare Jorginho. Verratti non è ancora a disposizione, anche se sta facendo passi da gigante e lo valuteremo tra una settimana. Mancano ancora troppi giorni, ma l’undici che scenderà in campo domani dal primo minuto potrebbe assomigliare alla formazione titolare dell’11 giugno contro la Turchia. Domani inizierà al centro dell’attacco uno tra Immobile e Belotti: sono due attaccanti che si assomigliano per le caratteristiche che hanno. Ma con Raspadori i nostri centravanti sono tre".