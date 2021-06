Domenica di amichevoli internazionali, ma nessuna in campo tra le Nazionali inserite nel girone dell'Italia. Protagoniste, però, tante big che insieme agli Azzurri si contenderanno il trofeo agli Europei: vittoria convincente per 3-0 dell'Olanda, successo di misura dell'Inghilterra sulla Romania. Ok anche Danimarca e Scozia, pareggio senza gol tra Austria e Slovacchia. In serata una rete di Lukaku decide Belgio-Croazia