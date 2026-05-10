 Slavia Praga Sparta, invasione dei tifosi e derby sospeso: cosa è successo | Sky Sport
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Slavia Praga-Sparta, invasione dei tifosi e derby sospeso: cosa è successo

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Scena surreale quella vista durante il derby tra Slavia e Sparta Praga, con l'invasione di campo dei sostenitori di casa e l'aggressione verso giocatori e tifosi avversari a pochi minuti dal termine. Partita sospesa e ora la squadra di Trpisovsky rischia di perderre un campionato quasi vinto... la ricostruzione di cosa è successo

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Slavia, invasione dei tifosi: rischia il titolo

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