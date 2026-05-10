30 centri complessivi per Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con il 'Toro' nerazzurro che ha sempre più a portata di mano il titolo di capocannoniere. Il francese è alle sue spalle tra i bomber della Serie A (in coabitazione con Douvikas del Como)(, ma quante volte è accaduto che i primi due della classifica marcatori giocassero nella stessa squadra? 5 i precedenti
- Capocannoniere e vice della stessa squadra? È il prossimo obiettivo a cui punta l'Inter che, a due giornate dalla fine, può vantare anche di avere i primi due giocatori della classifica marcatori. Lautaro, a segno contro la Lazio, è salita a 17 gol in campionato, mentre il compagno di reparto Thuram (a secco contro i biancocelesti) è a quota 13, al pari di Douvikas.
- Capocannoniere della Serie A: Istvan Nyers (INTER) - 26 gol
- Vice-capocannoniere: Amedeo Amadei (INTER) - 22 gol
- Capocannoniere della Serie A: Gianni Rivera (MILAN) - 17 gol
- Vice-capocannoniere: Luciano Chiarugi (MILAN) - 12 gol
- Capocannoniere della Serie A: Paolo Pulici (TORINO) - 21 gol
- Vice-capocannoniere: Francesco Graziani (TORINO) - 15 gol*
- Capocannoniere della Serie A: Diego Armando Maradona (NAPOLI) - 15 gol
- Vice-capocannoniere: Careca (NAPOLI) - 13 gol
- Capocannoniere della Serie A: Alessandro Del Piero (JUVENTUS) - 21 gol
- Vice-capocannoniere: David Trezeguet (JUVENTUS) - 20 gol