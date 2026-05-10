30 centri complessivi per Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con il 'Toro' nerazzurro che ha sempre più a portata di mano il titolo di capocannoniere. Il francese è alle sue spalle tra i bomber della Serie A (in coabitazione con Douvikas del Como)(, ma quante volte è accaduto che i primi due della classifica marcatori giocassero nella stessa squadra? 5 i precedenti

SERIE A, CLASSIFICA MARCATORI