 Serie A, i primi due della classifica marcatori nella stessa squadra: precedenti | Sky Sport
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Serie A, capocannoniere e vice nella stessa squadra: i precedenti

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30 centri complessivi per Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con il 'Toro' nerazzurro che ha sempre più a portata di mano il titolo di capocannoniere. Il francese è alle sue spalle tra i bomber della Serie A (in coabitazione con Douvikas del Como)(, ma quante volte è accaduto che i primi due della classifica marcatori giocassero nella stessa squadra? 5 i precedenti

SERIE A, CLASSIFICA MARCATORI

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