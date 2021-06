Per tutta la durata del torneo ( 11 giugno-11 luglio ), Calciomercato – L’Originale chiuderà la lunga maratona di Sky dedicata a UEFA EURO 2020 (tutti i 51 match in diretta su Sky) con un occhio di riguardo al mercato dei giocatori protagonisti della 16^edizione del Campionato Europeo.

Da oggi, lunedì 7 giugno , torna la rubrica più attesa dell’estate di Sky Sport: Calciomercato – L’Originale . Il programma di Alessandro Bonan , Gianluca Di Marzio e Fayna , che quest’anno compie 18 anni, andrà in onda tutte le sere alle ore 23 (alle 23.45 nelle serate di EURO 2020) -fino al 16 luglio- su Sky Sport 24 , Sky Sport Football e Sky Sport 251 (in replica a mezzanotte su Sky Sport Uno).

Bonan, Di Marzio&Fayna nel Bluesao dei calciatori

Bonan e la sua “band” torneranno poi dal 16 al 31 agosto, sempre alle 23, per raccontare le ultime due settimane del calciomercato estivo.

Ogni sera si alterneranno in studio ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo, tra questi un top coach di levatura internazionale come Julio Velasco, che racconterà l’importanza della figura dell’allenatore in un’estate fin qui caratterizzata dai tanti avvicendamenti tecnici sulle panchine della Serie A.

Anche in questa edizione, lo studio scenografico ricreerà un’atmosfera estiva, con una terrazza evocativa della voglia degli italiani di tornare a vivere all’aria aperta, poi una cabina telefonica in stile british da cui Bonan simulerà delle telefonate con gli ospiti collegati con il programma e una sala da the per dialogare a tarda sera sui temi offerti dalla giornata calcistica. Non mancheranno i contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, pronti a svelare tutti i retroscena delle trattative in corso e i collegamenti con Roma e le altre città ospitanti l’Europeo, per respirare ancor più da vicino l’atmosfera dell’evento.