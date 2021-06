Allarme Svezia, Kulusevski positivo al Covid-19

Un secondo caso di positività al Covid-19 si abbatte sull'imminete Europeo: dopo il centrocampista della Spagna e del Barcellona Busquets , infatti, anche il trequartista della Juve Dejan Kulusevski è risutato positivo dopo i controlli effettuati sui giocatori della Svezia, come comunicato dal CT Andersson in conferenza stampa. “È stato contagiato, anche se c’è una buona possibilità che non abbia infettato nessun altro. Abbiamo identificato chi gli è stato vicino, chi si è seduto vicino in autobus e chi ha mangiato con lui. Nessuno ha sintomi. Abbiamo effettuato oggi dei test e avremo una risposta molto presto. Se sono stati infettati, probabilmente è successo ieri e lo sapremo solo tra pochi giorni", ha spiegato poi il medico della Nazionale svedese Anders Valentin.

Kulusevski positivo, ma non verrà sostituito

Il giocatore ha riportato comunque una carica virale molto bassa, è subito stato messo in isolamento e non ha viaggiato insieme ai compagni alla volta di Goteborg, dove la Nazionale gialloblù preparerà le prime tre partite della manifestazione continentale. Lo stesso Andersson, poi, ha fatto sapere che non sostituirà il giocatore (se poi dovesse negatizizzarsi, infatti, da regolamento non potrebbe essere reintegrato in caso di cambio di lista) in attesa di una sua guarigione e di un ritorno in campo che, però, non potrà avvenire a questo punto prima della seconda gara del Gruppo E, quella che la Svezia giocherà a San Pietroburgo il 18 giugno alle 15 contro la Slovacchia. Kulusevski, infatti, ora dovrà sottoporsi a 10 giorni minimi di isolamento e dunque non potrà essere a disposizione per l'esordio della sua Svezia, il 14 giugno alle ore 21 contro la Spagna.