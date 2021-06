Makkelie per Italia-Turchia, Frappart quarto uomo

Ufficializzate le designazioni arbitrali per la gara d'esordio degli Europei: ad arbitrare Italia-Turchia sarà l'olandese Danny Makkelie, Quarto uomo la francese Stéphanie Frappart

Sarà l’olandese Danny Makkelie ad arbitrare la gara d’esordio di Euro 2020 che vedrà l’Italia sfidare la Turchia venerdì sera, fischio d’inizio alle ore 21, allo stadio Olimpico di Roma. La Uefa ha infatti ufficializzato le designazioni per il match che darà il via alla competizione europea: se l'arbitro, come detto, sarà Danny Makkelie, gli assistenti saranno gli olandesi Hessel Steegstra e Jan De Vries, al Var ci sarà il connazionale Kevin Blom.