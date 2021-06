Sale l'attesa verso l'esordio degli azzurri agli Europei. In mattinata il viaggio da Coverciano a Roma dove è in programma il match contro la Turchia. Nel pomeriggio la conferenza stampa di Roberto Mancini e Giorgio Chiellini, poi la rifinitura all'Olimpico

Manca solo un giorno al via degli Europei e sale l'attesa per l'inizio del sogno azzurro che scatta da Roma. Con l'arrivo nella Capitale della Turchia, prima avversaria all'esordio per gli uomini di Roberto Mancini, e dopo l'inaugurazione di 'Casa Azzurri' è davvero tutto pronto per la prima sfida della nostra Nazionale: si gioca domani alle 21, diretta su Sky Sport Uno (canale 201). E intanto c'è un'agenda ricca d'impegni che attende l'Italia in questa vigilia.